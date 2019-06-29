На нефтегазовом заводе казахи с арабами подрались из-за фото

Работники нефтегазового месторождения Тенгиз в Казахстане передрались из-за фотографии в мессенджере, а потом забастовали.
На место событий выехали вице-министр энергетики Махамбет Досмухамбетов, глава области Нурлан Ногаев, разные чины МВД и прокурор района.
Сегодня интернет-пользователи публикуют видео с происшествия на заводе компании Сohsolited Contracting Endihering and Prourement S.A.L Offshore (CСЕР). Кроме местных жителей на этом месторождении есть работники, привлеченные из арабских стран. Сотрудник из Ливии опубликовал в мессенджере фотографию коллеги-казашки, на которую он указывает рацией так, что антенна находится на уровне ее губ.
Казахские рабочие сочли снимок неприличным, и на заводе началось массовое избиение арабов. Руководство привлекло правоохранительные органы и начало экстренную эвакуацию иностранных рабочих с территории предприятия.
Ливиец, опубликовавший снимок, принес извинения и заявил, что спровоцировал скандал невольно, так как не усматривал в снимке ничего дурного и никого не хотел обидеть.
Сейчас ситуация взята под контроль, сообщает МВД Казахстана.
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