Принцесса Диана собиралась сниматься в «Телохранителе-2»

Принцесса Диана была не чужда миру кино. Вот она танцует с Джоном Траволтой. Фото: pixabay.com

Принцесса Диана была не чужда миру кино. Вот она танцует с Джоном Траволтой. Фото: pixabay.com

Принцесса Уэльская Диана собиралась сниматься в продолжении фильма «Телохранитель», но этим планам помешала ее смерть в 1997 году, рассказал Кевин Костнер.

Актер, сыгравший с певицей Уитни Хьюстон в первом «Телохранителе», дал интервью журналу People, где сообщил, что переговоры с Дианой помогла устроить бывшая жена среднего сына королевы Елизаветы Сара Фергюсон, герцогиня Йоркская.

По словам Костнера, принцесса Диана беспокоилась о том, как общественность воспримет ее участие в съемках, задавала вопросы, планируются ли откровенные сцены, поцелуи в кадре.

Кевин Костнер рассказал, что сценарий второго «Телохранителя» был готов за день до смерти Дианы.

Принцесса погибла вместе со своим другом, продюсером и сыном египетского миллиардера Доди аль-Файедом, в автомобильной аварии в ночь на 31 августа 1997 года в Париже.

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