Принцесса Диана собиралась сниматься в «Телохранителе-2»

Принцесса Уэльская Диана собиралась сниматься в продолжении фильма «Телохранитель», но этим планам помешала ее смерть в 1997 году, рассказал Кевин Костнер.
Актер, сыгравший с певицей Уитни Хьюстон в первом «Телохранителе», дал интервью журналу People, где сообщил, что переговоры с Дианой помогла устроить бывшая жена среднего сына королевы Елизаветы Сара Фергюсон, герцогиня Йоркская.
По словам Костнера, принцесса Диана беспокоилась о том, как общественность воспримет ее участие в съемках, задавала вопросы, планируются ли откровенные сцены, поцелуи в кадре.
Кевин Костнер рассказал, что сценарий второго «Телохранителя» был готов за день до смерти Дианы.
Принцесса погибла вместе со своим другом, продюсером и сыном египетского миллиардера Доди аль-Файедом, в автомобильной аварии в ночь на 31 августа 1997 года в Париже.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что у Лолиты Милявской проблемы с голосовыми связками