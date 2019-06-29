Американцы реконструировали центр управления «Аполлоном 11»

Экипаж
Экипаж "Аполлона 11": Нил Армстронг, Майкл Коллинз и Эдвин Олдрин. Фото: wikipedia.org

К 50-летию запуска корабля «Аполлон 11», доставившего на Луну американских астронавтов, НАСА реконструировала командный центр 1969 года.

Командный центр миссии находится на территории Космического центра Джонсона в Хьюстоне, сегодня он откроется для публики.

Все детали того времени были тщательно воссозданы по фотографиям, вплоть до коричневых ковровых покрытий, серо-зеленых обоев, белых потолочных панелей, тканых подушек сидений, пепельниц из янтарного стекла и кофейных чашек в стиле ретро, сообщает Daily Mail.

Предметы конца 60-х годов прошлого века для реконструкции искали в антикварных магазинах и на eBay. НАСА удалось собрать большую часть оригинальных устройств командного центра.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Роскосмос набирает новых космонавтов

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