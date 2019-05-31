Роскосмос набирает новых космонавтов

Сейчас в списке космонавтов лишь 14 человек продолжают работу. Фото: pixabay.com

Сейчас в списке космонавтов лишь 14 человек продолжают работу. Фото: pixabay.com

Рогозин уточнил, что новички начнут работу на пилотируемом корабле.

Гендиректор корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин в пятницу 31 мая объявил, что корпорация набирает новых космонавтов. Он уточнил, что новый состав начнет работу на пилотируемом корабле и в будущем некоторые станут участниками грядущих экспедиций в космос.

В конце декабря в списке космонавтов России и СССР значились всего 122 человека (в том числе четыре женщины), при этом 108 из них уже завершили карьеру. На Международной космической станции сейчас находятся три человека.

Всего в Роскосмосе около 500 сотрудников. Собственный капитал корпорации составляет 148 млрд рублей. В 2017 чистая прибыль предприятия составила свыше 4 млрд рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что ранее в Роскосмосе объяснили, зачем дочернее предприятие купило голодных пиявок.