Украина вооружается секонд-хендом: Франция отдает 20 патрульных катеров

Франция ведет переговоры с Украиной о совместном производстве катеров. Фото: facebook.com

Франция ведет переговоры с Украиной о совместном производстве катеров. Фото: facebook.com

Украина получит от Франции 20 катеров OCEA FPB 98, кроме того, страны ведут переговоры о совместном запуске производства таких судов.

Длина OCEA FPB 98 составляет 32 м, катер может развивать скорость до 35 узлов и обладает дальностью хода 1200 миль при скорости в 12 узлов, сообщает украинское правительство в Facebook.

Последние годы западные страны дарят Украине списанные корабли, поскольку на перевооружение у Киева не хватает денег. Береговая охрана США снабдит Украину шестью списанными патрульными катерами Island. Планируется, что сформированный из них дивизион сможет выходить в Средиземное море для поддержки НАТО. Прошлой осенью Украина получила от Америки два списанных корабля 1988 года постройки. Кроме того, США хотят передать Украине старые фрегаты типа Oliver Hazard Perry.

Литва недавно передала Украине снятые с вооружения патроны к автоматам и пулеметам советского производства общей стоимостью €255,5 тыс.

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