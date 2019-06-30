Решение арбитражного суда по «Аэрофлоту» будет пересмотрено в августе

Заседание, на котором будет пересматриваться решение арбитражного суда Санкт-Петербурга по делу об «Аэрофлоте», назначено на 13 августа этого года.

Речь идет о решении суда, согласно которому отказано в требовании взыскать с компании «Аэрофлот» 1,45 миллиардов рублей в пользу компании «Трансаэро», передает агентство ТАСС.

Сейчас организация «Трансаэро» проходит процедуру банкротства. Долги компании в 2015 году превысили 250 миллиардов рублей, в связи с чем «Трансаэро» не могла их покрыть. Компания признана банкротом в 2017 году.

Зимой прошлого года был отклонен иск данной организации в отношении «Аэрофлота» с требованием о взыскании денежных средств, перечисленных за заправку самолетов. Суд посчитал, что «Аэрофлот» выполнил свои обязательства. Пересмотр вызван новыми обстоятельствами.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге решается вопрос о госаккредитации Европейского университета.