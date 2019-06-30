Задержан петербуржец, угнавший два ВАЗа

В отделение полиции Всеволожского района Ленинградской области в пятницу, 28 июня, был доставлен подозреваемый в неправомерном завладевали автомобилями.

Мужчина в возрасте 20 лет был полностью изобличен в свершении преступлений, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Установлено, что 27 и 28 июня подозреваемый в деревне Агалатово неправомерно завладел двумя транспортными средствами марки «ВАЗ».

По факту инцидента сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 166 УК РФ («Покушение на неправомерное завладение транспортным средством»). В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербурженка может остаться без дома из-за кредита на лечение сына.