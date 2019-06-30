Петербурженка может остаться без дома из-за кредита на лечение сына

Жительница Санкт-Петербурга взяла кредит на лечение своего сына-инвалида под залог единственной квартиры.
Женщина занимается воспитанием двоих детей. Один её сын имеет инвалидность и нуждается в лечении, в связи с чем петербурженка решилась взять кредит, оставив в залог свою квартиру, сообщили Gazeta.SPb в СК России.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал провести проверку для выявления возможных нарушений прав матери двоих детей.
В связи с ростом процентов по кредиту женщина не смогла их выплачивать , однако после нескольких судебных решений все же выплатила.
Позднее приставы обнаружили ошибку в расчетах, поэтому женщина снова рискует потерять квартиру.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что генерал-майора Росгвардии подозревают в нетрезвом вождении.