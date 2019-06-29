Генерал-майора Росгвардии подозревают в нетрезвом вождении

У Евгения Березина, задержанного сотрудниками ГИБДД, были признаки опьянения, но он отказался от медицинского освидетельствования. Росгвардия начала служебную проверку.

Заместитель командующего Приволжским округом Росгвардии Евгений Березин был остановлен 25 июня на трассе Кольчугино — Александров — Верхние Дворики, сообщил источник ТАСС. Поведение генерал-майора вызывало вопросы: его речь была бессвязной, а координация движений нарушена. Он наотрез отказался пройти медосвидетельствование, и его препроводили в отделение полиции в городе Владимире.

Между тем на канале «Рен-ТВ» опубликовал видео, снятое очевидцами-автомобилистами. На кадрах видно, как Mitsubishi генерал-майора создает на дороге аварийные ситуации.

Евгений Березин сообщил, что во время пути за ним увязалась машина, из которой его снимали на камеру, а потом преследователи позвонили в ГИБДД, чтобы генерал-майора остановили.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что несколько машин столкнулись на перекрестке Приозерского и Юкковского.