Несколько машин столкнулись на перекрестке Приозерского и Юкковского

Вокруг пострадавшей на обочине столпились люди, но экстренные службы еще не приехали.

Несколько машин столкнулись на пересечении Приозерского и Юкковского шоссе, сообщили очевидцы в социальных сетях в субботу 29 июня. В аварии пострадали люди.

Свидетели насчитали как минимум четыре машины с повреждениями после ДТП. Участники столпились на обочине вокруг пострадавшей. Пока что нет никаких данных о ее состоянии — экстренные службы еще не приехали, передают очевидцы.

О причинах ДТП не сообщают. Сегодня на дорогах Ленинградской области и Санкт-Петербурге сухо. Дорожная авария спровоцировала пробку: для движения открыты лишь две полосы по одной в каждую сторону и ДТП заняло половину одной из них.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что пенсионер, иномарка которого врезалась в столб на “Скандинавии” мог уснуть за рулем. В результате аварии погибла женщина.