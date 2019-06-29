Несколько машин столкнулись на перекрестке Приозерского и Юкковского

Причины ДТП остаются неизвестными. Фото: скриншот видео
Причины ДТП остаются неизвестными. Фото: скриншот видео

Вокруг пострадавшей на обочине столпились люди, но экстренные службы еще не приехали.

Несколько машин столкнулись на пересечении Приозерского и Юкковского шоссе, сообщили очевидцы в социальных сетях в субботу 29 июня. В аварии пострадали люди.

Свидетели насчитали как минимум четыре машины с повреждениями после ДТП. Участники столпились на обочине вокруг пострадавшей. Пока что нет никаких данных о ее состоянии — экстренные службы еще не приехали, передают очевидцы.

О причинах ДТП не сообщают. Сегодня на дорогах Ленинградской области и Санкт-Петербурге сухо. Дорожная авария спровоцировала пробку: для движения открыты лишь две полосы по одной в каждую сторону и ДТП заняло половину одной из них.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что пенсионер, иномарка которого врезалась в столб на “Скандинавии” мог уснуть за рулем. В результате аварии погибла женщина.

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