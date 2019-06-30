На парковке КАД был похищен грузовик за 5 млн рублей

О пропаже грузового автомобиля сотрудникам полиции сообщил 20-летний гражданин.

Молодой человек рассказал сотрудникам правоохранительных органов о том, что во временной период с конца апреля текущего года по 18:00 часов вечера 28 июня неизвестным злоумышленником было похищено транспортной средство. Известно, что большегруз стоял на парковке большегрузных автомобилей на 53 километре КАД.

Сумма ущерба при пропаже автомобиля «Дав» составила 5 миллионов рублей, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудниками полиции принимается решение о возбуждении уголовного дела. Полицеские приняли меры, направленные на розыск и задержание злоумышленников.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что житель Выборгского района пошел в 2 часа ночи в кафе и лишился телефона.