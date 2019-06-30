Житель Выборгского района пошел в 2 часа ночи в кафе и лишился телефона

Телефон и деньги были изъяты. Фото: Pixabay.com
Телефон и деньги были изъяты. Фото: Pixabay.com

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 30 июня. В отделение полиции Выборгского района Санкт-Петербурга поступила информация о хищении.

Мужчина в возрасте 32 лет сообщил сотрудникам полиции, что около 2 часов ночи, находясь на территории кафе на проспекте Просвещения, у него был похищен мобильный телефон и деньги. По словам пострадавшего, хищение совершили три неизвестных гражданина.

Общую сумму ущерба пострадавший оценил в 36 тысяч рублей, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Немного позже в полицию был доставлен 21-летний подозреваемый, у которого был изъят указанный телефон и деньги. Принимается решение о возбуждений уголовного дела. Сотрудники полиции занимаются розыском двух соучастников преступления.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Красносельском районе была госпитализирована 15-летняя школьница.

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