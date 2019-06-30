В Красносельском районе была госпитализирована 15-летняя школьница

Девчока находилась в тяжелом состоянии. Фото: pixabay.com
Девчока находилась в тяжелом состоянии. Фото: pixabay.com

В субботу, 29 июня, в отделение полиции Красносельского района Санкт-Петербурга поступила инфомрация о госпитализации несоврешеннолетней.

Работники медицинского учреждения зафиксировали у 15-летней девочки отравление неизвестным веществом, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Отмечается, что ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии. Сейчас девочка находится в медицинском учреждении.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту данного инцидента для установления деталей и обстоятельств случившегося.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Московском районе Санкт-Петербурга 82-летний пенсионер стал жертвой мошенников. Один из подозреваемых задержан сотрудниками полиции.

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