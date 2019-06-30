В Московском районе пенсионер стал жертвой мошенников

В пятницу, 28 июня, двое граждан по предварительному сговору путем обмана совершили хищение денежных средств у 82-летнего местного жителя.

Злоумышленники действовали группой лиц с единым умыслом. В доме 42 по улице Варшавская в Московском районе Санкт-Петербурга преступники путем обмана похитили у пенсионера 16 тысяч рублей, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудниками полиции было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Позже в отделение полиции Московского района был доставлен подозреваемый, причастность которого к данному преступлению была подтверждена.

В отношении 28-летнего задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Соучастник на данный момент разыскивается.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербурженка может остаться без дома из-за кредита на лечение сына.