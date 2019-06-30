Помощник Семака дал оценку сборам «Зенита» в Австрии

Помощник главного тренера футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака Виллиам де Оливейра прокомментировал работу команды на сборах.

Предсезонные сборы петербургского футбольного клуба «Зенит» проходили в Австрии с 18 июня по 29 июня. Виллиам де Оливейр оценил работу футболистов на прошедшем спортивном мероприятии.

Он отметил, что сборы прошли успешно. По словам тренера, сине-бело-голубые хорошо поработали, а сейчас спортсменам необходимо взять недолгую паузу в Санкт-Петербурге, после чего начнется активная подготовка к Суперкубку России и предстоящему новому сезону.

Оливер подчеркнул, что все проявили себя активно, а тренировки вышли крайне интенсивными. Он также сказал, что матч с «Локомотивом» покажет результаты сборов и собранность команды.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что колумбиец Луис Диас будет получать в «Зените» €1,5 млн в год.