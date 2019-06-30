Ликвидирован пожар в коммуналке на Васильевском острове

Сведений о пострадавших не поступало. Фото: pixabay.com

Сведений о пострадавших не поступало. Фото: pixabay.com

В воскресенье, 30 июня, около 7 часов утра на 5-й линии Васильевского острова в Санкт-Петербурге произошел пожар.

Возгорание началось в трехкомнатной коммунальной квартире и распространилось на площади в 35 квадратных метров. Причина появления огня на данный момент не установлена, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу.

На место происшествия оперативно приехали спасатели. В процессе устранения пожара было задействовано четыре единицы специальной техники и 16 человек личного состава МЧС.

Возгорание было успешно ликвидировано уже в 9:25 часов утра. На текущий момент информации о пострадавших не поступало. Известно, что пожал задел комнату и коридор.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Красносельском районе Санкт-Петербурга была госпитализирована 15-летняя школьница.