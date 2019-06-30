В Кудрово на перекрестке случилось второе ДТП за день

В воскресенье, 30 июня, утром на пересечении улицы Английской и Европейского проспекта случилось дорожно-транспортное происшествие.

На указанном перекрестке в Кудрово в Санкт-Петербурге столкнулись два транспортных средства: автобус и легковой автомобиль. Это уже вторая авария на данном месте за сегодняшний день.

Согласно предварительным данным, водитель легкового автомобиля намеревался произвести поворот налево, в результате чего совершил столкновение с автобусом, сообщает издание Piter.tv.

На данный момент информации о пострадавших не поступало. По факту происшествия организованна проверка для устанволения обстоятельств и деталей случившегося. Отмечается, что на месте ДТП ещё видны остатки предыдущей аварии.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ДТП из пяти машин на Дальневосточном возглавил каршеринговый автомобиль.