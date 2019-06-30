ДТП из пяти машин на Дальневосточном возглавил каршеринговый автомобиль

О массовой дорожной аварии в Невском районе сообщают очевидцы в соцсети.

На Дальневосточном проспекте в Невском районе Петербурга собрался настоящий “паровозик” из 4-5 машин предварительно, сообщают в группе “ДТП и ЧП. Петербург” в соцсети “ВКонтакте”.

Возглавляет колонну каршеринговый автомобиль Carenda, сообщают пользователи соцсетей.

Автомобили заняли крайнюю левую полосу для движения, что вероятно приведет к возникновению пробки. Судя по размещенной фотографии, повреждения ни автомобили, ни участники ДТП не полили. На место прибыли сотрудники ДПС.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что автомобиль “разорвало” пополам от удара об дерево в Стрельне.