ДТП из пяти машин на Дальневосточном возглавил каршеринговый автомобиль

На место прибыли сотрудники ДПС. Фото: vk.com
На место прибыли сотрудники ДПС. Фото: vk.com

О массовой дорожной аварии в Невском районе сообщают очевидцы в соцсети.

На Дальневосточном проспекте в Невском районе Петербурга собрался настоящий “паровозик” из 4-5 машин предварительно, сообщают в группе “ДТП и ЧП. Петербург” в соцсети “ВКонтакте”.

Возглавляет колонну каршеринговый автомобиль Carenda, сообщают пользователи соцсетей.

Автомобили заняли крайнюю левую полосу для движения, что вероятно приведет к возникновению пробки. Судя по размещенной фотографии, повреждения ни автомобили, ни участники ДТП не полили. На место прибыли сотрудники ДПС.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что автомобиль “разорвало” пополам от удара об дерево в Стрельне.

дтп невский район происшествие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Орбакайте опровергла слухи о ссоре с Пугачевой
Пенсионерка на Васильевском острове за один вечер лишилась 670 тысяч рублей
В Кудрово на перекрестке случилось второе ДТП за день
РЖД разрабатывает проект развития транспорта в Петербурге
Выбранные самые привлекательные для любителей метеоритов регионы России
С заботой о петербуржцах депутаты предложили создать водоемы пригодные для ...
Кандидатов в депутаты МО отпустили из полиции с протоколами
Ликвидирован пожар в коммуналке на Васильевском острове