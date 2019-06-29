Автомобиль “разорвало” пополам от удара об дерево в Стрельне

Пользователи соцсетей считают, что Honda привезли в РФ по частям и сварили уже здесь.

На Санкт-Петербургском шоссе автомобиль Honda врезался в дерево. Не просто врезался: автомобиль буквально “разорвало” пополам, сообщают очевидцы в социальной сети в субботу 29 июня. Сообщается, что есть пострадавшие, но их число и степень тяжести травм не называются.

Пользователь социальных сетей в один “голос” пишут: “распил”. Речь идет о незаконном методе транспортировки машины из-за рубежа в Россию. Автомобиль распиливают на две части за границей, перевозят в РФ, и здесь сваривают обратно. При ДТП такие машины часто ломаются пополам.

Авария произошла в Стрельне возле Константиновского дворца. На фотографии, опубликованной в соцсети, где-то в кустах видно тело пострадавшего, вокруг него столпились люди. Экстренные службы еще не прибыли на вызов.

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