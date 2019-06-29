На Народного Ополчения водитель иномарки проехал на крыше несколько метров

По словам очевидцев, водитель пытался проскочить на красный сигнал светофора. Фото: https://vk.com/spb_today

По словам очевидцев, водитель пытался проскочить на красный сигнал светофора. Фото: https://vk.com/spb_today

Перед этим водитель перевернулся, пытаясь проехать на запрещающий сигнал светофора.

Дорожно-транспортная авария в Кировском районе Петербурга произошла сегодня днем. Об это сообщили очевидцы события в группе “ДТП и ЧП. Петербург” в социальной сети “ВКонтакте”.

В распоряжении “78” канала также оказалась запись с городских камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как водитель автомобиля пытается проехать на скорости перекресток, но в какой-то момент задевает проезжающую рядом машину и переворачивается. Еще несколько метров машина проехала на крыше.

По словам очевидцев, водитель пытался проскочить на красный сигнал светофора. В результате ДТП водитель получил травмы средней степени тяжести.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что несколько машин столкнулись на перекрестке Приозерского и Юкковского.