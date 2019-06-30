Пенсионерка на Васильевском острове за один вечер лишилась 670 тысяч рублей

Пожилая женщина сообщила в полицию, что денежную сумму у нее отобрали мошенники.
В полицию Василеостровского района обратилась 84-летняя женщина, проживающая в одном из домов по улице Кораблестроителей в Василеостровском районе Петербурга. Об этом сообщают сегодня в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Пенсионерка сообщила, что вечером 29 июня у одного из домов по проспекту Кима неизвестный злоумышленник обманным путем завладел принадлежащими ей деньгами в размере 670 тысяч рублей.
Полиция установила, что злоумышленники передвигаются на автомобиле «Форд».
По данному факту возбуждено уголовное дело. Полицией приняты меры к розыску и задержанию лиц, причастных к совершению преступления.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ликвидирован пожар в коммуналке на Васильевском острове.