Пенсионерка на Васильевском острове за один вечер лишилась 670 тысяч рублей

Пожилая женщина сообщила в полицию, что денежную сумму у нее отобрали мошенники.

В полицию Василеостровского района обратилась 84-летняя женщина, проживающая в одном из домов по улице Кораблестроителей в Василеостровском районе Петербурга. Об этом сообщают сегодня в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Пенсионерка сообщила, что вечером 29 июня у одного из домов по проспекту Кима неизвестный злоумышленник обманным путем завладел принадлежащими ей деньгами в размере 670 тысяч рублей.

Полиция установила, что злоумышленники передвигаются на автомобиле «Форд».

По данному факту возбуждено уголовное дело. Полицией приняты меры к розыску и задержанию лиц, причастных к совершению преступления.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ликвидирован пожар в коммуналке на Васильевском острове.