Малолетнего ребенок в Гатчине получил серьезные травмы от упавшего на него телевизора

Полиция будет выяснять все обстоятельства произошедшего. Фото: https://pixabay.com
Полиция будет выяснять все обстоятельства произошедшего. Фото: https://pixabay.com

О пришествии в полицию сообщили сотрудники медицинского учреждения.

Как сообщили врачи в правоохранительные органы, ребёнок 2-х лет был доставлен в больницу с серьезными травмами. По предварительной версии, на ребенка упал телевизор, сообщает телеканал “78” со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Врачи диагностировали у него кровоизлияние головного мозга и поместили пациента в реанимацию.

Полиция будет выяснять все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что подростка, зарезавшего мужчину в магазине в Лесколово, посадили под домашний арест.

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