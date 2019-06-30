Малолетнего ребенок в Гатчине получил серьезные травмы от упавшего на него телевизора

О пришествии в полицию сообщили сотрудники медицинского учреждения.

Как сообщили врачи в правоохранительные органы, ребёнок 2-х лет был доставлен в больницу с серьезными травмами. По предварительной версии, на ребенка упал телевизор, сообщает телеканал “78” со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Врачи диагностировали у него кровоизлияние головного мозга и поместили пациента в реанимацию.

Полиция будет выяснять все обстоятельства произошедшего.

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