Подростка, зарезавшего мужчину в магазине в Лесколово, посадили под домашний арест

Ссора между 15-летним подростком и мужчиной 49-лет произошла вечером 28 июня.

Перепалка переросла в поножовщину. Молодой человек нанес мужчине удары ножом и кулаками по лицу от чего тот скончался.

Следственным отделом по городу Всеволожск следственного управления Следственного комитета РФ по Ленобласти продолжается расследование уголовного дела.

В настоящее время судом в отношении несовершеннолетнего подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что несовершеннолетний задержан по подозрению в убийстве в Ленобласти. Установлено, что недалеко от магазина по улице Зеленой в поселке Лесколово водитель скутера отказался пропускать 50-летнего пешехода, из-за чего между ними произошел конфликт, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Затем мужчина зашел в магазин, однако водитель скутера последовал за ним. Произошла драка, в ходе которой водитель скутера нанес пострадавшему ножевое ранение. Мужчина был госпитализирован, позже скончался.