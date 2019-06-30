Несовершеннолетний задержан по подозрению в убийстве в Ленобласти

В пятницу, 28 июня, около 18:00 в отделение полиции Всеволожского района Ленинградской области поступила информация о ножевом ранении, причиненном мужчине.

Установлено, что недалеко от магазина по улице Зеленой в поселке Лесколово водитель скутера отказался пропускать 50-летнего пешехода, из-за чего между ними произошел конфликт, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Затем мужчина зашел в магазин, однако водитель скутера последовал за ним. Произошла драка, в ходе которой водитель скутера нанес пострадавшему ножевое ранение. Мужчина был госпитализирован, позже скончался.

Правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело об убийстве. Вчера, 29 июня, сотрудниками полиции был задержан несовершеннолетней юноша, подозреваемый в данном преступлении.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Московском районе раскрыта деятельность подпольного казино.