В Московском районе раскрыта деятельность подпольного казино

Сотрудники полиции устанавливают личности организаторов незаконной игровой деятельности, проводимой в одном из помещений Московского района Санкт-Петербурга.

В субботу, 29 июня, в результате проведения обыска в рамках уголовного дела, возбужденного ранее, сотрудниками Управления экономической безопастности и противодействия коррупции, следователями СО ГСУ СК по Московскому району и сотрудниками Росгвардии была пресечена работа организации, которая осуществляла незаконную игровую деятельность.

Обыск проводился в доме 3 по Тележной улице. Сотрудниками правоохранительных органов было изъято 120 тысяч рублей, 7 игральных столов для покера, 5 ящиков с фишками, ноутбук и наборы игральных карт, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сейчас предполагаемые посетители и администраторы нелегального заведения опрашиваются на месте как свидетели.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что житель Выборгского района пошел в 2 часа ночи в кафе и лишился мобильного телефона.