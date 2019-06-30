В Красноярском крае выгорел торговый центр

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей накануне, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Возгорание спасателям пришлось ликвидировать в торговом центре, распложённом в городе Заозерное. Пламя распространилось на 1200 квадратных метров. В момент возгорания людей в комплексе не было. По предварительной информации, также нет пострадавших.

Около 09:05 пламя и очаг возгорания удалось ликвидировать.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пожар на ярмарке в Магнитогорске тушили 90 человек, в том числе 58 спасателей.