Пожар на ярмарке в Магнитогорске тушили 90 человек, в том числе 58 спасателей

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Фото: https://www.instagram.com/mchschel/

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Фото: https://www.instagram.com/mchschel/

На место происшествия приехали также 29 единиц техники.

Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей Магнитогорска около 02:16 сегодня. Сообщалось, что горит центральная городская ярмарка, расположенная в доме 57 по улице Грязнова. На место происшествия выезжали 90 человек личного состава и 29 единиц техники.

Пожар был ликвидирован в 10:21. Пламя охватило около 2300 квадратных метров. Из-за позднего сообщения о случившемся и сильного ветра пожар получил быстрое распространение, пишут “РИА. Новости”.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Угрозы для экологии также нет.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в поселке Осьмино час тушили сильный пожар в частном доме.