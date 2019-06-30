В поселке Осьмино час тушили сильный пожар в частном доме

Информация о пострадавших уточняется. Фото: https://pixabay.com
Информация о пострадавших уточняется. Фото: https://pixabay.com

Пламя также охватило и хозяйственный постройки.

Как сообщают в ГУ МЧС по Ленинградкой области, пламя распространилось на 122 квадратных метра.

Сведения о пожаре на пульт спасателей поступили сегодня около 10:20. Сообщалось что горит дом в поселке Осьмино Лужского района. Там помимо частного лома горели еще и хозяйственные постройки.

Менее чем за час огонь удалось полностью унять. Огонь и очаг возгорания ликвидировали около 11:16. На место приезжали три единицы техники и 10 человек личного состава.

Информация о пострадавших уточняется.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Стрельне горит заброшенная Михайловская дача.

Лужский район Осьмино происшествие
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В поселке Осьмино час тушили сильный пожар в частном доме
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