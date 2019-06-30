В Стрельне горит заброшенная Михайловская дача

На сегодняшний день в здании никто не проживает. Фото: Telegram

На сегодняшний день в здании никто не проживает. Фото: Telegram

Здание является памятником истории и культуры федерального значения.

О происшествии сообщают очевидцы события в социальной сети “ВКонаткте”. По словам свидетелей происшествия, пожар произошел в Михайловской даче, которая расположена в Стрельне.

Известно, что задымление заметил охранники и вызвал пожарных.

“Предварительно два очага, неудобный подъезд, но пожарные приехали в течении 10 минут”, — пишут свидетели.

На сегодняшний день в здании никто не проживает. Также объект является памятником истории и культуры федерального значения. Сегодня входит в дворцово-парковый ансамбль XIX века на Петергофской дороге

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