В ТК “Заневский Каскад — 2” эвакуируют людей

Задымление произошло в одном из корпусов торгового комплекса. Фото: vk.com

Задымление произошло в одном из корпусов торгового комплекса. Фото: vk.com

Про эвакуацию сообщают очевидцы в социальной сети “ВКонтакте”.

В воскресенье, 30 июня, в торговом комплексе “Заневский Каскад — 2” в Красногвардейском районе Петербурга проходит эвакуация посетителей и сотрудников центра. О происшествии сообщают в группе “ДТП и ЧП. Петербург” в соцсети “ВКонтакте”.

По предварительной версии, в здании произошло задымление, в связи с чем всех выводят на улицу.

Задымление произошло в одном из корпусов торгового комплекса.

“Эвакуация Заневский Каскад-2. Объявляют о задымлении в корпусе”, — пишут в соцсети.

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