Пострадавшие от наводнения под Иркутском начали получать компенсации

Правительство Иркутской области начало процесс выплат компенсаций людям, которые пострадали от паводка.

Об этом Gazeta.SPb сообщили в правительстве региона. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что из государственного бюджета на данные задачи выделено 662 миллиона рублей, из областного — 318 миллионов рублей.

По его словам, в списках пострадавших сейчас числится 3,6 тысяч человек. Каждому уже сегодня начнут выплачивать по 10 тысяч рублей. Деньги переведены во все районы.

Далее будут проходить работы по восстановлению жилья и инфраструктуры. Однако точный ущерб на данный момент неизвестен, так как вода всё ещё стоит в наследном пункте.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что по прогнозам потоп в Иркутской области может усилиться, так как в начале недели могут пройти дожди.