Плохой прогноз: потоп в Иркутской области усилится

Гидрометцентр дал неблагоприятный прогноз, вода будет прибывать. Фото: vk.com
Гидрометцентр дал неблагоприятный прогноз, вода будет прибывать. Фото: vk.com

Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области, где в начале недели должны пройти дожди.

Напряженный прогноз в районе города Тулун, сообщил глава Росгидромета Максим Яковенко на совещании в Братске, где присутствовал президент РФ Владимир Путин.

Это четвертый сильный паводок в Иркутской области с момента начала наблюдений в 1936 году.

В понедельник-вторник прогнозируются умеренные осадки, которые приведут к притоку воды 6-7 июля, сказал эксперт.

Пик паводка пришелся на середину дня субботы, потом вода начала понемногу спадать. В Нижнеудинском и Тайшетском районах паводок уходит в Красноярский край, в отличие от Тулунского района.

Это самый сильный потоп за 100 лет. В 1937 году вода в Иркутской области поднималась на 8,5 м, в 1980 году — на 9 м, в 1984 году — на 11 м. Этим летом вода поднялась почти на 14 м.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что уровень воды в Иркутской области снижается.

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