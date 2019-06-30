Американский рэпер Дензел Карри отменил концерт в Петербурге и попросил прощение

Музыкант высказал надежду, что фанаты его творчества простят за отмену концерта.

Популярный американский рэпер Дензел Карри должен был выступить на фестивале Locals Only. Среди приглашенных гостей также такие исполнители как Rae Sremmurd, Bhad Bhabie и The Score и другие.

Однако организаторы начали недавно искать замену американскому рэперу. Вместо него выступит Oxxxymiron.

В своем видеообращении к фанатам рэпер сообщил, что вынужден отменить концерт из-за проблем с голосом. Но рэпер обещал выспаться и позаботиться, чтобы с голосом больше такого не происходило.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что агитационные плакаты “Окна РОСТА” можно будет видеть на выставке в Мультимедийном парке.