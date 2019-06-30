В Новосаратовке из горящего дома спаслись пятеро, одному понадобилась помощь врачей

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

У мужчины были порезаны руки, он отказался от госпитализации.

Инцидент сучился вечером 29 июня, но подробности стали известны только сегодня. Обо всем рассказали в ГУ МЧС по Ленинградской области. Спасателей вызвали около 11 часов вечера – очевидцы объяснили, что горит двухэтажный дом в деревне Новосаротовке, которая находится во Всеволожском районе. Очаг возгорания находился на втором этаже – огонь охватил четыре квадратных метра. Пожар удалось ликвидировать примерно за час. Перед ликвидацией огня пришлось эвакуировать жильцов дома – там находилось пять человек. Одному из них понадобилась помощь медиков, но ничего серьезного не произошло – госпитализация не понадобилась.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Стрельне горит заброшенная Михайловская дача. На сегодняшний день в здании никто не проживает. Также объект является памятником истории и культуры федерального значения. Сегодня входит в дворцово-парковый ансамбль XIX века на Петергофской дороге

Всеволожский район пожар пострадавшие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Джордж Мартин раскритиковал фанатов «Игры престолов»
Путин и Лукашенко встретились в Минске в неформальной обстановке
Житель Кировска сделал новый фанбокс в скейт-парке
В Китае произошел взрыв на химическом заводе. Двое погибших
В Тосненском районе нашли тело утопленницы среди боксов для хранения лодок
На Московском столкнулись каршеринг и мотоцикл
После ликвидации пожара в Осьмино нашли человеческие останки
Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что больше в России выступать не будет