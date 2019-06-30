В Новосаратовке из горящего дома спаслись пятеро, одному понадобилась помощь врачей

У мужчины были порезаны руки, он отказался от госпитализации.

Инцидент сучился вечером 29 июня, но подробности стали известны только сегодня. Обо всем рассказали в ГУ МЧС по Ленинградской области. Спасателей вызвали около 11 часов вечера – очевидцы объяснили, что горит двухэтажный дом в деревне Новосаротовке, которая находится во Всеволожском районе. Очаг возгорания находился на втором этаже – огонь охватил четыре квадратных метра. Пожар удалось ликвидировать примерно за час. Перед ликвидацией огня пришлось эвакуировать жильцов дома – там находилось пять человек. Одному из них понадобилась помощь медиков, но ничего серьезного не произошло – госпитализация не понадобилась.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Стрельне горит заброшенная Михайловская дача. На сегодняшний день в здании никто не проживает. Также объект является памятником истории и культуры федерального значения. Сегодня входит в дворцово-парковый ансамбль XIX века на Петергофской дороге