Школьника из Мурино госпитализировали из-за отравления наркотиками

12-летнего мальчика нашли в подъезде райцентра.

Об этом стало известно сегодня, 30 июня. Обо всем Gazeta.SPb рассказала в правоохранительных органах. Уточняется, что все случилось в Мурино еще в субботу. Школьника доставили в больницу во Всеволожске с отравлением – врачи уверяют, что он употреблял запрещенные вещества. Как так вышло с несовершеннолетним ребенком – непонятно. Детали происшествия выясняют полицейские, которые пока больше не делились никакими подробностями.

Напоминаем, что поселок Мурино стал городом 27 марта. На данный момент там по официальным данным проживают около 50 тысяч человек, хотя есть мнение, что на самом деле там поселилось в два раза больше людей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что неадекватное поведение женщины в деревне Новой помогло полиции найти у нее наркотики. Не подозревая, что у нее окажется 100 грамм метамфетамин, они ее задержали.