После ликвидации пожара в Осьмино нашли человеческие останки

Кому принадлежало обгоревшее тело – пока не удалось установить.

Об этом стало известно сегодня, 30 июня. Новостью с Gazeta.SPb поделились в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области. Пожар произошел утром в это воскресенье – вызов пожарным поступил в половину 11. Огонь приезду пожарных успел охватит площадь в 120 квадратных метров. Его удалось потушить через полтора часа силами 10 человек. После, разбирая завалы сгоревшего дома, пожарные нашли останки погибшего. Видимо, человек находился в момент возгорания в здании и не успел спастись.

Пока что непонятно, как именно все случилось и кому принадлежало тело. Все это только предстоит выяснить.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Новосаратовке из горящего дома спаслись пятеро, одному понадобилась помощь врачей. У мужчины были порезаны руки, он отказался от госпитализации. Также непонятно, с чего началось возгорание на втором этаже.