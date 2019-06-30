На Московском столкнулись каршеринг и мотоцикл

О пострадавших информация пока не поступала.

Все случилось сегодня вечером, 30 июня, недалеко от Сенной площади. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились новостью в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Участниками аварии стали двое – микроавтобус ГАЗ «Соболь» и мотоцикл. По предварительным данным, виноват в ДТП именно каршеринг. На фотографиях виден красный байк, лежащий на дороге, а вот про наездника ничего неизвестно – высока вероятность, что он получил травмы.

На месте происшествия уже работают сотрудники правоохранительных органов, которым предстоит выяснить обстоятельства аварии.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Индии за мотоциклистами погнался внезапно выбежавший из леса тигр. Затем он скрылся среди деревьев. Записью заинтересовалось Общество защиты лесов и дикой природы FAWPS.