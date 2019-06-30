В Индии за мотоциклистами погнался внезапно выбежавший из леса тигр

Хищник непродолжительное время он следовал за мотоциклистами, а после скрылся в лесу. Фото: https://www.youtube.com/watch?v=hbycFvkDEcw
Хищник непродолжительное время он следовал за мотоциклистами, а после скрылся в лесу. Фото: https://www.youtube.com/watch?v=hbycFvkDEcw

Погоня тигра за мотоциклистом в Индии попала на видео.

Инцидент произошел на территории заповедника, который расположен округе Ваянаде индийского штата Керала на юго-западе страны. Мотоциклисты успели снять момент, когда тигр начинает погоню за ними и выбегает на проезжую часть.

Записью заинтересовалось Общество защиты лесов и дикой природы FAWPS.

Хищник непродолжительное время он следовал за мотоциклистами, а после скрылся в лесу.

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