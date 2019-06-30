В Индии за мотоциклистами погнался внезапно выбежавший из леса тигр

Погоня тигра за мотоциклистом в Индии попала на видео.
Инцидент произошел на территории заповедника, который расположен округе Ваянаде индийского штата Керала на юго-западе страны. Мотоциклисты успели снять момент, когда тигр начинает погоню за ними и выбегает на проезжую часть.
Записью заинтересовалось Общество защиты лесов и дикой природы FAWPS.
Хищник непродолжительное время он следовал за мотоциклистами, а после скрылся в лесу.
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