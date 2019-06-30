Медведи разоряют финские пасеки и приносят убытки больше, чем на 2 тысячи евро

Однако мед, уверены хозяева пчёл, достался медведю не так просто. Фото: https://pixabay.com

Однако мед, уверены хозяева пчёл, достался медведю не так просто. Фото: https://pixabay.com

За последнюю неделю было зафиксировано два случая.

Один из крайних случаев разорения пасеки произошел в Центральной Похъянмаа, пишет “Online47” со ссылкой на финский информационный ресурс Yle.

Неделю назад медведь также забрался без приглашения на финскую пасеку. Там хищник повалил три улья и съел около пяти килограмм меда. Такой визит принес ущерб хозяину на 2 тысячи евро.

Однако мед, уверены хозяева пчёл, достался медведю не так просто. Судя по следам, которые оставил зверь, он получил множественные укусы.

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