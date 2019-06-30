В Кингисеппском районе заметили лису, которая ведет себя как собака

Хищное животное выходит к домам, ложится на дорогу и всячески проявляет интерес с жизни людей.

Любопытную хищницу заметили жители деревни Холодные ручьи в Кингисеппском районе Ленинградской области.

Хищницу местные жители наблюдают уже на протяжении месяца, пишет “Online47”. Жители удивлены и уже отметили, что лисе ведет себя как собака. Ее постоянно замечают возле домов, она может выйти на середину дороги и лечь там. Абсолютно не боится людей и проявляет к ним интерес.

К одному из домов принесла мышь, пишет издание.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в “Велесе” начали строительство стационарных вольеров для маленьких хищников.