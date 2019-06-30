В “Велесе” начали строительство стационарных вольеров для маленьких хищников

Вольеры построят для хищников Маргариты, Клеопатры и норки Мастера.
В Центре реабилитации диких животных “Велес” приступили к строительству стационарных вольеров для самых маленьких хищных подопечных. Об этом сообщают сотрудники центра в группе “ВКонтакте”.
К строительству приступили еще накануне. Новый дом построят для хищных животных по кличке Маргарита, Клеопатра. Также в вольер заселят и норку Мастера.
“Дошли руки до наших маленьких хищников, начали делать стационарные вольеры для Маргариты, Клеопатры и норки Мастера”, — пишут в группе.
Судя по размещенным фотографиям в группе, уже установлены металлические конструкции для будущих вольеров.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в “Велесе” показали, как поживают отобранные у нерадивого фотографа детеныши енота-полоскуна.