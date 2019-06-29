В “Велесе” показали, как поживают отобранные у нерадивого фотографа детеныши енота-полоскуна

Теперь детёныши будут находится в центре “Велес”. Фото: Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности

Теперь детёныши будут находится в центре “Велес”. Фото: Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности

Малыши набросились на еду, а сотрудники центра отметили, что таких голодных енотов они не видели.

Маленьких енотов доставали в Центре реабилитации диких животных в Рапполово накануне вечером. Как сообщал ранее комитет по природопользованию Петербурга, в ведомство поступил звонок от неравнодушных граждан, которые сообщили, что на набережной канала Грибоедова рядом с Итальянской улицей мужчина с двумя енотами-полоскунами предлагает за деньги сфотографироваться с животными.

На место выехал инспектор по охране окружающей среды и изъяли двух детенышей енота-полоскуна. У фотографа не было никаких документов о законном происхождении животных. В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении.

Также с фотографом были его подельники, у которых было еще три енота. Им удалось мгновенно скрыться, забрав с собой животных.

Теперь детёныши будут находится в центре “Велес”. Малыши набросили на еду, и как отмечают сотрудники, будто и не видели ее раньше.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на канале Грибоедова петербуржцы выцепили из рук нерадивого фотографа двух детенышей енота-полоскуна.