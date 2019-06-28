На канале Грибоедова петербуржцы выцепили из рук нерадивого фотографа двух детенышей енота-полоскуна

Еноты были переданы на реабилитацию Центр помощи животным “Велес”. Фото: Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности

Еноты были переданы на реабилитацию Центр помощи животным “Велес”. Фото: Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности

Мужчина ранее был задержан возле парка 300-летия с покалеченной совой.

В пятницу, 28 июля, в комитет по природопользованию Петербурга поступил звонок от неравнодушных граждан, которые сообщили, что на набережной канала Грибоедова рядом с Итальянской улицей мужчина с двумя енотами-полоскунами предлагает за деньги сфотографироваться с животными.

На место выехал инспектор по охране окружающей среды и изъяли двух детенышей енота-полоскуна. У фотографа не было никаких документов о законном происхождении животных. В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении.

Также с фотографом были его подельники, у которых было еще три енота. Им удалось мгновенно скрыться, забрав с собой животных.

Еноты были переданы на реабилитацию Центр помощи животным “Велес”.

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