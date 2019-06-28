Малыш косули Борей в “Велесе” отмечает год

Сотрудники “Велеса” пожелали детенышу счастья, здоровья и прекрасного аппетита. Фото: https://vk.com/veles_spb
Сотрудники “Велеса” пожелали детенышу счастья, здоровья и прекрасного аппетита. Фото: https://vk.com/veles_spb

Неравнодушные люди назвали малыша “народный Бэмби”.

Сегодня в Центре реабилитации диких животных “Велес” отмечают день рождения подопечного — малыша косули Борей, который был найден 30 июня 2018 года в поселке Лужайки Выборгского района Ленинградской области.

Сотрудники “Велеса” пожелали детенышу счастья, здоровья, прекрасного аппетита, всего самого светлого доброго и замечательного. И сообщили, что именинник будет рад принять в дар веники, большие ветки лиственных деревьев, веники банные, Иван-чай, сныть, таволгу и иные полевые травы, а также морковь, пророщенный овес, сено.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в “Велесе” выпустили на свободу чеглока и сову.

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Малыш косули Борей в “Велесе” отмечает год
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