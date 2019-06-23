В «Велесе» выпустили на свободу чеглока и сову

Выпускной пернатым устроили накануне днем.

Центр реабилитации диких животный “Велес”, расположенный в деревне Рапполово, устроил выпускной своим подопечным. На этот раз “Алые паруса” по-птичьи отстроили для чеглока и совы. Об этом рассказали сотрудники центра в социальной сети “ВКонтакте”.

Пернатых привезли на место выпуска в коробках. Выпускной также снимали на видео. Чеглок после освобождения сразу же взмыл в небо и улетел в сторону леса. Сова же в кадр не попала, поскольку выпускной не удалось зафиксировать на камеру. Однако, уверяют сотрудник, птица также быстро улетела на свободу, не пожелав вернуться назад для удачного дубля.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что “Одиннадцать душ на воле”: В «Велесе» прошел выпускной.