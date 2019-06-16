“Одиннадцать душ на воле”: В Велесе прошел выпускной

Место для выпускного выбрали отдаленное. Фото:https://vk.com/veles_spb
Место для выпускного выбрали отдаленное. Фото:https://vk.com/veles_spb

Сотрудники выпустили на волю семь лисиц и четыре енотовидные собаки.

Накануне в Центре реабилитации диких животных “Велес” прошел выпускной. Сотрудники центра выпустили на волю ранее проходивших реабилитацию лисиц и енотовидных собак. Всего было выпущено одиннадцать подопечных. Об этом сообщают сотрудники центра в группе соцсети “ВКонтакте”.

“Огляделись, принюхались, так вместе все и убежали!!! Сегодня нашими замечательными девушками выпущены одиннадцать животинок: семь лисиц и четыре енотовидных собаки.”, — пишут в группе.

Место для выпускного выбрали отдаленное, сообщают в “Велесе”. Разумеется, не уточняют, где именно, но уверяют, что место потрясающее, — глушь, поля и заваленный валежником лес. Животным есть где спрятаться и поохотиться на мышей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в центр “Велес” привезли раненую лису, попавшую в силки.

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