В центр «Велес» привезли раненую лису, попавшую в силки

Годовалую лису отпустят в лес, когда поправится. Фото: https://vk.com/veles_spb

Годовалую лису отпустят в лес, когда поправится. Фото: https://vk.com/veles_spb

Сотрудники центра заявляют о массовом отлове и отстреле лисиц в Ленинградской области.

В центре помощи животным “Велес” в Санкт-Петербурге 4 июня сообщили, что к ним привезли лисицу, которую высвободили из силков. Специалисты осмотрели животное, оказали “первую помощь” и отдали на передержку: как только годовалая лиса полностью поправится, ее отпустят обратно в лес.

Видео: https://vk.com/veles_spb

Сотрудники “Велеса” заявляют, что в нескольких районах Ленинградской области ведут отстрел и отлов лисиц. По мнению работников центра, некоторые жители уверены, что необходимо регулировать численность популяции лисиц, а программы стерилизации в отношении этих животных не действуют.

По данным в сети, в СЗФО каждый год добывают 8-9 тысяч лисиц ради шкур.

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