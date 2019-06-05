В центр «Велес» привезли раненую лису, попавшую в силки

Сотрудники центра заявляют о массовом отлове и отстреле лисиц в Ленинградской области.
В центре помощи животным “Велес” в Санкт-Петербурге 4 июня сообщили, что к ним привезли лисицу, которую высвободили из силков. Специалисты осмотрели животное, оказали “первую помощь” и отдали на передержку: как только годовалая лиса полностью поправится, ее отпустят обратно в лес.
Видео: https://vk.com/veles_spb
Сотрудники “Велеса” заявляют, что в нескольких районах Ленинградской области ведут отстрел и отлов лисиц. По мнению работников центра, некоторые жители уверены, что необходимо регулировать численность популяции лисиц, а программы стерилизации в отношении этих животных не действуют.
По данным в сети, в СЗФО каждый год добывают 8-9 тысяч лисиц ради шкур.
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