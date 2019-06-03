Роспотребнадзор обеспокоен ростом числа мертвых тюленей

За последнее время нашли 20 трупов нерпы. Фото: Роспотребнадзор
За последнее время нашли 20 трупов нерпы. Фото: Роспотребнадзор

“Фонд друзей балтийской нерпы” заявляет о массовой гибели морских животных.

В Роспотребнадзоре призвали жителей Санкт-Петербурга и СЗФО в целом сообщать о нахождении тел мертвых тюленей в профильные агентства, сообщили в ведомстве 3 июня. Сейчас речь идет о массовой гибели тюленей.

Ведомство не обладает данными о здоровье нерпы в Финском заливе. Эксперты признают, что в 1991-1992 с берегов залива собрали около 150 тел тюленей, но ученые так и не смогли определить причины их гибели.

Сейчас “Фонд друзей балтийской нерпы” заявляет о массовой гибели тюленей — сейчас зарегистрированы 20 случаев. В 2017 году фонд сообщил об обнаружении свыше 50 трупов, на некоторых телах нашли повреждения, но не удалось установить, кто именно их нанес.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что у пансионата Дюны нашли труп тюленя недалеко от Петербурга.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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