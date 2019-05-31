У пансионата Дюны нашли мертвого тюленя

Выброшенными на берег Финского залива тюленятами занимается центр недалеко от Репино.

На берегу Финского залива нашли очередного мертвого тюленя, сообщили очевидцы в группе “Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербурга” в пятницу 31 мая. Тело животного обнаружили у территории бывшего пансионата Дюны. Жительница Санкт-Петербурга Ксения Д. разместила в соцсети фотографию и считает, что в причинах должны разобраться эксперты.

Пользователи социальных сетей обсуждают происшествие и его причины. Недалеко от Репино в Ленинградской области расположен Центр изучения морских млекопитающих, где в в том числе занимаются тюленятами, которые попали на берег. Без помощи специалистов большинство погибают. Сотрудники центра проводят для них реабилитацию, а когда тюлени начинают сами добывать пищу, их выпускают обратно в природную среду. В Центре просят сообщать о подобных находках по горячей линии +7 (812) 699-23-99.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Репино убрали пляж и дали тюленям имена.