В Репино убрали пляж и дали имена тюленям

Тюленям подарили махровые полотенца - они любят с ними играть. Фото: gov.spb.ru

Тюленям подарили махровые полотенца - они любят с ними играть. Фото: gov.spb.ru

Животных готовятся выпустить в Балтийское море.

На пляже Финского залива в Репино устроили субботник, сообщили в правительстве Санкт-Петербурга 27 апреля. Вице-губернатор Максим Шаскольский и руководители топливно-энергетических компаний Петербурга посадили 12 елей и зашли в Центр изучения морских млекопитающих.

С пляжа убрали весь мусор. В Смольном подчеркнули, что в Курортном районе Петербурга часто находят беспомощных детенышей тюленей и нерп.

В Центре, как выяснилось, подопечных готовятся выпускать в Балтийское море. Поскольку это может стать стрессом, им дают все больше свободы постепенно. Сегодня двух тюленей выпустили из клеток в бассейн. Гости центра дали им имена.

Самка тюленя получила имя Гаккова в честь поселка, где ее нашли. Самец получил имя Март, но в честь не месяца, а биолога Марта Юсси из Эстонии. Директору подарили махровые полотенца — тюлени любят с ними играть.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что “Зенит” планирует накормить фанатов корюшкой.